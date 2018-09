Il trasloco è finito. E, come promesso, gli attivisti di “Aldo dice 26×1” hanno riconsegnato le chiavi del palazzo Alitalia di via Oglio, a Milano, occupato negli ultimi due anni. Scatoloni, letti, valigie e suppellettili sono già arrivate nella torre abbandonata di via Stephenson, occupata ieri. Si chiude così un capitolo – ma non la storia – del residence sociale nato alcuni anni fa a Sesto San Giovanni, e poi spostato a Milano, che nei giorni scorsi è stato al centro di polemiche e dichiarazioni di guerra anche da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il collettivo di occupanti ha consegnato simbolicamente le chiavi alla consigliera del municipio 4 Rossella Traversa, che ha postato alcune foto su Facebook scrivendo: “Quelli di Aldo oggi lasciano formalmente via Oglio 8. Hanno voluto consegnare a me (come consigliera di centrosinistra del municipio 4) le chiavi dell’edificio che per due anni li ha visti interpreti di un progetto sociale che ora ha ripreso vita altrove. Alcuni nuclei hanno scelto di approfittare delle soluzioni offerte dagli assessorati alle Politiche sociali e alla Casa del Comune. Quelli di Aldo hanno restituito puntualmente le chiavi come da accordi presi, in modo da consentire alla nuova proprietà di entrare nell’edificio ed iniziare i lavori appena possibile. Noi vigileremo affinché l’edificio di via Oglio diventi al più presto lo studentato previsto. Le chiavi sono già state consegnate al curatore fallimentare dell’edificio”.

L’accordo per lo sgombero era stato fatto con la società proprietaria dell’immobile abbandonato nelle scorse settimane, e con il Comune come mediatore, per garantire una sistemazione alle famiglie con bambini. Ma il collettivo, alcune notti fa, ha deciso un blitz a Sesto San Giovanni, tornando nella loro prima “casa”, rimasta nel frattempo vuota e abbandonata. Da lì sono stati sgomberati, però, quasi subito, su richiesta del sindaco forzista di Sesto. Uno sgombero che, come in un gioco dell’oca, ha riportato “Aldo dice 26×1” a Milano, nel palazzone in disuso della periferia Nord costruito negli anni Ottanta da Salvatore Ligresti e oggi di proprietà dell’Unipol. La loro nuova casa, appunto, anche se non si sa ancora per quanto.

