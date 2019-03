Passeggeri contusi e circolazione bloccata sulla linea M1 della metropolitana di Milano tra Cairoli e Pagano, in un sabato in cui il centro è molto affollato per il Carnevale Ambrosiano. La causa, stando alle comunicazioni di Atm, sarebbe l’attivazione della frenata di sicurezza, come era già avvenuto soltanto cinque giorni fa sulla M2.

Al 118 risultano nove persone soccorse per ferite lievi. L’episodio è accaduto intorno alle 16,30 a Cadorna su un treno che viaggiava verso Sesto San Giovanni. Dopo circa un’ora la circolazione, le informazioni di Atm, stava “riprendendo in entrambe le direzioni, considerate rallentamenti su tutta la linea. Per permettere di ultimare i soccorsi i treni direzione Sesto non fermeranno a Cadorna”.

?? Aggiornamento M1: sospesa la circolazione tra Pagano e Cairoli per prestare soccorso a dei passeggeri in seguito all’attivazione di una frenata di sicurezza. Stiamo organizzato dei bus sostitutivi che arriveranno alle fermate compatibilmente con le condizioni del traffico. — ATM (@atm_informa) 9 marzo 2019

Su Twitter Atm fa sapere che la circolazione “è sospesa tra Pagano e Cairoli per prestare soccorso a dei passeggeri in seguito all’attivazione di una frenata di sicurezza. Stiamo organizzato dei bus sostitutivi che arriveranno alle fermate compatibilmente con le condizioni del traffico”. In aggiunta, spiega Atm, “se siete diretti a Cadorna considerate i mezzi di superficie. In alternativa potete prendere la M2 a Loreto (M1), Centrale (M3) e Garibaldi (M5)”.

Cinque giorni fa, sulla M2, alle 7 del mattino, si erano registrati un ferito e diversi contusi. Quel giorno, l’azienda di trasporti milanese aveva spiegato che l’improvviso rallentamento era dovuto all’entrata in funzione del sistema automatico “perché il treno stava viaggiando a una velocità superiore rispetto a quella consentita in quella tratta specifica e in quelle condizioni di esercizio, e quindi, per motivi di sicurezza, si è correttamente attivata automaticamente la frenata di emergenza”.