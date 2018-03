Novemila euro più le spese condominiali. E’ la rata di affitto mensile per poter alloggiare nell’attico di Fedez a Citylife, la nuova zona residenziale circondata dai grattacieli a Milano. Dopo la nascita di Leone, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di rimanere a vivere a Los Angeles per qualche mese. Per questa ragione, ha messo in affitto su idealista.it la sua casa milanese.

L’attico, da dove il cantante amava scattare foto ai tramonti romantici, è situato al 13esimo e al 14esimo piano, ha una superficie di 270 metri quadrati con una vista spettacolare sullo skyline meneghino. L’appartamento si sviluppa su due livelli: il primo è composto da un ingresso, un’ampia zona living open

space con arredamento design, cucina abitabile con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un terrazzo con balcone.

Milano, Fedez si trasferisce a Citylife: ecco il suo nuovo super attico da 270 metri

Al secondo piano, al quale si accede mediante una scala interna con finiture di cristallo, troviamo una luminosa camera da letto con vista panoramica, una sauna, un bagno con vasca di design e una doccia. Grandi vetrate rendono particolarmente luminosa la casa, dotata di finiture di pregio.