Milano, danneggiata a colpi di piccone la pista di atletica di Fiona May e Gennaro Di Napoli

La pista del centro sportivo Mattei di San Donato Milanese, per l’atletica lombarda, è un pezzo di storia: qui hanno corso e saltato campioni come Fiona May, Gennaro Di Napoli, Andrea Nuti, Antonella Bevilacqua e Manuela Levorato. Rimessa a posto questa estate, attendeva solo il “via libera” della Federazione, che doveva certificarne l’omologazione. Quello che doveva essere un momento di festa, invece, si è trasformato in rabbia e amarezza. La pista, nella notte tra mercoledì e gioved, è stata seriamente danneggiata. Alla fine del rettilineo una parte del nuovo fondo, realizzato in terpolimero e costato complessivamente oltre mezzo milione di euro, è stata distrutta probabilmente con un piccone o una pala. “E’ stato fatto in maniera consapevole da una mente malata” come ha spiegato Renzo Fugazza, che nel 2009 ha creato la Società Studentesca San Donato sulle ceneri della storica Snam, una delle società più forti in Italia tra gli anni ’80 e ’90 con nove “scudetti” femminili consecutivi.

Come detto, il tutto è successo proprio nel giorno della rinascita della pista: a causa del danno, ora, l’omologazione è stata rinviata. Verrà definitivamente a riparazione avvenuta. “Anche nel giro di una settimana se il meteo ci assiste”, assicura l’assessore comunale allo sport Andrea Battocchio: “Non è un atto vandalico classico – spiega – c’è voluto un lavoro anche lungo per sradicare quel pezzo di pista e la data non è stata scelta a caso. Evidentemente qualcuno non vuole che rilanciamo l’atletica a San Donato”.