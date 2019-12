Non ha aspettato neanche l’arrivo di Babbo Natale. E domani pomeriggio, alle 18 in punto, chiuderà i battenti, a meno di 20 giorni dall’apertura e con due settimane d’anticipo rispetto al calendario previsto. Cala il sipario su ‘Il Sogno di Natale‘, il villaggio dedicato alle feste all’Ippodromo di Milano, dopo il ritardo nell’avvio, la delusione degli avventori e le critiche incassate. Troppe per la società che si è occupata del villaggio, che getta la spugna dando la colpa dell’insuccesso ai continui attacchi social e al maltempo di novembre, che, con le piogge eccezionali e il fango, avrebbe messo i bastoni tra le ruote all’iniziativa.

