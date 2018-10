Secondo alcuni una provocazione, secondo molti il giusto coronamento di una carriera da imprenditrice che, a soli 31 anni, l’ha portata ad essere una delle italiane più conosciute al mondo. Anche discusse, su questo non ci piove. L’ultima polemica, rigorosamente social, che l’ha vista protagonista risale a pochi giorni fa con la levata di scudi sull’acqua minerale “griffata”.Fatto sta che Chiara Ferragni, piaccia o no, è candidata all’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza destinata ai milanesi “che contano”. A proporre il suo nome alla speciale Commissione per le civiche benemerenze, formata dall’ufficio di presidenza e dai capigruppo del consiglio comunale, è stato il capogruppo di Forza Italia Ganluca Comazzi. Le motivazioni? “Al di là dei giudizi di valore, Ferragni è una professionista di enorme successo, con un fatturato di circa 10 milioni di dollari e un’azienda che dà lavoro a una ventina di persone e decine di consulenti” In più, “è stata tra i primi a comprendere le dinamiche di questa nuova epoca, in cui i social network sono entrati in modo incisivo nella vita quotidiana delle nuove generazioni »

Il primo dei milanesi, Beppe Sala, ovviamente non commenta anche se lo scorso anno aveva invitato a rivedere in qualche modo i criteri di assegnazione del riconoscimento: “L’Ambrogino d’oro”, aveva detto, “non serve per dare un premio a chi ha già ricevuto tanti riconoscimenti, ma ai tanti sconosciuti che fanno grande questa città”.

Sconosciuta, Chiara Ferragni, proprio non è. A dire la verità non è nemmeno milanese (è di Cremona) ma come ricorda il capogruppo “a Milano ci vive e a Milano ha aperto il suo primo negozio, vicino a piazza Gae Aulenti”. E poi, in fondo, anche l’Ambrogino dell’anno scorso, Linus, non è proprio milanese di ogirine…

Ambrogini d’oro a Milano, da Scola a Linus: tutti i premiati alla cerimonia 2017

E allora perchè non Chiara Ferragni, una delle influencer più conosciute del pianeta, la donna che ha saputo costruirsi un impero basandosi semplicemente su…se stessa? I tempi cambiano così come cambia Milano, insieme a chi la rappresenta.

Insieme alla Ferragni, candidati all’Ambrogino Jacopo Tissi, primo ballerino italiano assunto al Bolshoi di Mosca, il manager Giordano Zucchi e Arianna Szorenyi, sopravvissuta ad Auschwitz, distintasi nel tempo per le sue testimonianze sulla Shoah

La consegna degli Ambrogini è prevista a dicembre, ovviamente in concomitanza con il giorno di Sant’Ambrogio.