Un rottweiler è stato abbandonato su un tram. Ed è stato soccorso dai vigili. E’ successo intorno alle 19, in un orario di punta a Milano. La polizia locale ha ricevuto una chiamata dai passeggeri della

linea 5 che si sono ritrovati a bordo il cane ma senza il suo padrone.

Quando i vigili sono intervenuti il tram si trovava alla fermata di via Amodeo, tra Città Studi e l’Ortica, e il cane con una bandana rossa ma senza collare nè alcun indizio che potesse far risalire al proprietario. Se ne stava accucciato in un angolo, tranquillo, senza disturbare nessuno. Il suo destino è ancora da decidere, probabilmente verrà portato nel canile di via Aquila.