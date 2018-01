E’ stato preso nella notte il pirata della strada che ieri sera, pochi minuti dopo le 20, ha investito e ucciso un uomo di 88 anni, Sandro Orlandi, in via Michelino da Besozzo, a pochi passi da piazzale Accursio. La macchina, una Bmw serie 3, aveva sbalzato l’anziano per 22 metri, ed era andata a sbattere su un veicolo fermo e contro uno in sosta, con una persona a bordo che non si è fatta nulla nulla, poi era fuggito senza prestare soccirso. Alla guida dell’auto lanciata ad alta velocità, c’era un milanese di 44 anni, A. G:, che guidava con patente sospesa e senza assicurazione, ed è risultato positivo agli esami preliminari all’alcol test.

L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale ieri sera poche ore dopo l’incidente mentre si

trovava in casa, non molto distante dal luogo dell’incidente. La macchina era parcheggiata in cortile. Incensurato, di professione geometra, ha negato tutto e si è rifiutato di fare l’alcol test. Per questo è stato sottoposto al prelievo ematico coattivo e qui è risultato positivo. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso ed è indagato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. Ora è a San Vittore