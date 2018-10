Dieci anni dopo, Giorgio Armani lascia via Montenapoleone. Secondo quanto riporta MFF, lo stilista ha annunciato di non voler rinnovare il contratto di locazione del suo store al civico 2 della via del lusso e dello shopping. “Preferisco tornare nel punto vendita di mia proprietà, in via Sant’Andrea 9”, ha dichiarato Armani. A rilevare i locali di via Montenapoleone 2 sarebbe il colosso francese della moda Louis Vuitton: un affitto, secondo quanto riporta MFF, tra i 15 e i 20 milioni di euro l’anno. Obiettivo, ampliare la metratura del suo store e inserire nelle proposte di vendita la linea homeware Objects nomades, in continua ascesa.