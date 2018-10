Milano, con il drone in volo sulla Biblioteca degli alberi in riproduzione….

E’ il giorno dell’inaugurazione: da oggi Milano ha un grande parco pubblico a gestione privata, il primo del suo genere. La Biblioteca degli alberi, 95.000 metri quadri di verde con 90mila piante, 450 alberi, aree per lo sport, orti, sentieri per i runner, foreste circolari tematiche è pronta e, da oggi va a collegare

Un parco di grandi dimensioni, questo è la Biblioteca degli alberi: il terzo per grandezza nel centro di Milano, non avrà recinzioni (come il Bryant park e la High line di New York) e servirà per molte funzioni diverse. L’area, infatti, sarà animata per tutto il giorno, con eventi fino alle 23, visite guidate, letture pubbliche, percorsi didattici. Tutto tra le foreste circolari con 21 tipi diversi di alberi, gli orti e i disegni artistici nel verde, le aree gioco per i bambini, le aree cani, una sorta di padiglione leggero per le iniziative artistiche e culturali – il parco ha anche una direttrice culturale, Francesca Colombo – e un chiosco per la ristorazione.

Non sarà facilissimo mantenere e custodire un parco del genere: la stima, infatti, è di 3 milioni di euro l’anno per la manutenzione, i servizi di vigilanza (con presidi fissi e mobili), le telecamere, gli eventi da organizzare. Oggi, intanto, si taglia il nastro, anche se con il brutto tempo: a inaugurare – alle 10 in piazza Gae Aulenti – saranno il sindaco Beppe Sala, l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran, il CEO di Coima Manfredi Catella e la progettista Petra Blaisse.

