Un uomo marocchino di 29 anni è stato accoltellato nel tardo pomeriggio a Milano mentre si trovava su un autobus ed è morto dopo essere stato portato d’urgenza al Fatebenefratelli. Era una persona priva di precedenti: secondo quanto raccontato da alcuni testimoni alla polizia, l’omicidio sarebbe avvenuto poco dopo una lite con altre persone di nazionalità straniera sull’autobus 91, all’altezza di via Oldofredi angolo via Nazario Sauro. Sull’accaduto indaga la squadra mobile, che visionerà le telecamere per capire la dinamica della lite e identificare l’autore del delitto. Le ferite all’addome della vittima, spiegano dalla questura, erano molto gravi e sono riusciti a identificarlo per la tessera della mensa dei poveri che aveva addosso.

