Dentro quella casa, alla periferia di Milano, una vita da incubo: violenza fisica, abusi sessuali, droga. Dopo una lunga indagine, la polizia del commissariato Comasina ha arrestato un uomo di 44 anni. E’ accusato di avere abusato della figlia quattordicenne e di avere picchiato la moglie fino a romperle il naso e le costole. Il figlio neonato, visitato dai medici, è risultato in astinenza da cannabinoidi. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo metteva i figli sotto la doccia fredda. Quando aggrediva la compagna, la figlia quattordicenne nascondeva i fratelli più piccoli dentro l’armadio. L’uomo era stato assolto in appello per maltrattamenti.