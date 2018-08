E’ stato morso alla mano da una vipera mentre si trovava a Champoluc, in val d’Ayas (Valle d’Aosta). La vittima è un trentacinquenne residente a Milano, trasferito in elicottero all’ospedale Parini di Aosta. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Si tratta del terzo caso di persona morsa da vipera solo nell’ultimo mese in Valle d’Aosta.