MILANO – Il Milan cerca di ammortizzare l’eliminazione dall’Europa League mettendo in evidenza gli elementi positivi della trasferta di Londra. Questa reazione era già contenuta nell’abbraccio di Gattuso ai giocatori sul campo dell’Emirates Stadium alla fine della partita persa per 3-1 con i Gunners. Ma ieri sera non si è ripetuto il senso di inferiorità visto a San Siro nell’andata degli ottavi. “Sul piano tecnico, la squadra ha dimostrato di aver capito e assimilato i problemi dell’andata”, scrive il sito ufficiale del club rossonero.



COMPOSTI DI FRONTE AL TUFFO – “La prestazione nel suo complesso è stata compatta e adeguata. Sul piano dell’atteggiamento di fronte alle contrarietà, una prova di maturità”, aggiunge il club. La parola “contrarietà” ovviamente fa riferimento in particolare al rigore concesso all’Arsenal. Il tuffo di Welbeck è stato censurato anche dalla stampa inglese e da un commentatore tv molto seguito come l’ex bomber della Nazionale, Gary Linaker. Il club sottolinea la compostezza con la quale la squadra ha reagito all’episodio. Al di là della severità dell’arbitro, certificata da più parti, resta però l’ingenuità di Rodriguez che si era già lasciato andare a una distrazione molto simile (anche quella costata cara) nel derby di andata quando provocò il rigore trasformato nel finale da Icardi per il 3-2 a favore dell’Inter. Un difensore a questi livelli non può farsi tagliare fuori con quella leggerezza in area di rigore.



DONNARUMMA CONSOLATO – Un giocatore in particolare è stato rincuorato da Gattuso al termine della sfida con l’Arsenal: Donnarumma. Il giovane portiere è uscito sconsolato dopo la “papera” del 2-1. L’allenatore ha avuto parole affettuose nei confronti del numero 99 anche in conferenza stampa. Nel dopopartita il ds Mirabelli ha assicurato che l’arrivo di Reina non cambia nulla: anche nella prossima stagione il titolare, secondo il dirigente rossonero, sarà Donnarumma. Ma è evidente che bisogna aspettare i prossimi mesi. E difficilmente avrebbe senso una coppia di portieri da 10 milioni netti di ingaggio all’anno. Senza dimenticare che a quel punto il fratello Antonio scalerebbe sicuramente in terza posizione. Per tutti questi motivi la partenza di Donnarumma resta un’ipotesi molto concreta.



RITORNO AL MODULO BASE – Intanto Gattuso prepara la partita di domenica pomeriggio con il Chievo a San Siro. Il Milan tornerà al 4-3-3 e alla formazione base dopo il 4-4-2 con l’Arsenal. Calabria di nuovo terzino destro al posto di Borini, Biglia regista nella zona dove ieri ha giocato Montolivo, Bonaventura nel suo ruolo abituale di mezzala sinistra. Possibile invece una novità in attacco: Kalinic titolare al posto di Cutrone, schierato dal primo minuto nelle ultime uscite.