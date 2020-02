Maggiore attenzione ai compiti difensivi e più esperienza nella gestione del vantaggio. Sono i due punti evidenziati da Pioli e Ibrahimovic al termine del derby perso con l’Inter dopo la clamorosa rimonta nerazzurra nel secondo tempo. L’allenatore e il leader morale del gruppo rossonero hanno subito fotografato le due principali lacune. Due fattori sui quali lavorare rapidamente visto che giovedì il Milan sarà atteso da un’altra partitissima: l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Un’altra serata con un grande ambente: sono già stati venduti 60.000 biglietti. Possibile arrivare a quota 70.000, un traguardo estremamente significativo per una gara di Coppa Italia.

Questa volta i rossoneri avranno la spinta del pubblico a favore (il derby si giocava in casa dell’Inter). A casa Milan si stanno approfondendo tutti gli aspetti che hanno portato alla sconfitta nella stracittadina. Resta la consapevolezza che il derby sia una partita particolare perché finora in questa stagione la squadra era stata abbastanza abile a difendere il vantaggio. Raramente era stata rimontata. Ma si riconosce anche che i giocatori avrebbero dovuto trovare la forza e la calma per rompere la risalita veemente dell’Inter. Quella componente è mancata nel momento decisivo del secondo tempo. Pioli approfitterà degli ultimi allenamenti prima dell’incontro con la Juventus per lavorare sugli aspetti di applicazione difensiva individuale che sono mancati contro l’Inter. A -10 punti dalla zona Champions, la Coppa Italia diventa ancora di più un obiettivo fondamentale. Impossibile fallire un altro appuntamento decisivo dopo quel bruciante secondo tempo con l’Inter.