Il comunicato rossonero

– Adesso è ufficiale: Rafael Leao è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato il club rossonero in una nota pubblicata sul proprio sito. L’attaccante portoghese approda a Milano dal Lille a titolo definitivo con un contratto quinquennale.

“Il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Concei?ão Leão -si legge su acmilan.com-. L’attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale”.

La carriera di Leao

Nato ad Almada, in Portogallo, il 10 giugno 1999, Rafael Leao cresce calcisticamente nello Sporting Lisbona, con cui debutta in Prima Squadra nel 2017, vincendo la Ta?a da Liga, la Coppa di Lega portoghese. Nell’estate 2018 passa al Lille, in Francia, dove realizza 8 gol in 26 partite. Ha indossato le maglie di tutte le selezioni giovanili del Portogallo, a partire dall’Under 16 fino all’Under 21, conquistando il titolo di Campione d’Europa nel 2016 con l’Under 17.