Milan-Torino senza gol

(Foto Afp)

Poteva avvicinare l’Inter e distanziare la Lazio. Ma di fronte a un Torino in piena forma in corsa per l’Europa League, il Milan non ce l’ha fatta a vincere la sua decima partita in trasferta. Così a San Siro la partita è finita 0-0 tra due squadre che comunque hanno dato vita a una bella partita. Nonostante il risultato finale senza reti, le occasioni da gol non sono infatti mancate.

Il Toro è partito benissimo, mentre i rossoneri sono emersi piano piano facendosi sfuggire chance con Higuain, Cutrone e Suso. Il secondo tempo è stato più equilibrato con le due squadre che comunque non si sono mai perse e hanno cercato di vincere la partita. Il Milan con questo pareggio prende un punto sull’Inter, mentre il Torino è sesto in solitaria.