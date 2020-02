Paquetà titolare

Un guizzo di Ante Rebic decide il posticipo della 24/a giornata tra Milan e Torino. L’attaccante croato, al quinto gol in campionato, si conferma uno degli uomini più in forma dei rossoneri e consente al Diavolo di agganciare al sesto posto Verona e Parma. Per i granata invece è il quinto ko consecutivo: più che all’Europa, i ragazzi di Longo devono guardarsi le spalle.

Pioli sostituisce l’infortunato Calhanoglu dando una chance a Paquetà, in difesa Calabria sostituisce lo squalificato Conti. Longo ritrova Ansaldi dopo un mese e mezzo e dà fiducia dall’inizio a Edera. Nel primo tempo è un assolo rossonero: dopo 4′ Ibrahimovic sfiora il gol con la deviazione involontaria di Lyanco, poi si scatena la solita furia di Theo Hernandez sulla sinistra con i suoi cross che mettono in subbuglio la difesa ospite. Il gol però arriva dalla destra quando, al 24′, Castillejo pesca il taglio di Rebic che brucia Lyanco e fulmina Sirigu all’angolino. Vantaggio meritato per la squadra di Pioli.

Giallo Musacchio

Poco prima dell’intervallo Kjaer è costretto ad alzare bandiera bianca per un sospetto stiramento. Qui però nasce un caso: Pioli indica dalla panchina il sostituto naturale Musacchio, che però si rifiuta di entrare lamentando un problema al polpaccio. A quel punto entra allora il giovane Gabbia, che non sfigurerà. Dopo l’intervallo (Musacchio non rientra in panchina con i compagni), Ibrahimovic sfiora il 2-0 con una scoppola di destro che fa la barba al palo, poi sia Castillejo che Rebic vanno ad un passo dalla gloria. Poi, come successo nel derby, il Milan cala fisicamente e il Torino prende coraggio, soprattutto con l’ingresso di Zaza. I tentativi però non creano grossi grattacapi a Donnarumma, compreso un pallonetto da metà campo di Ansaldi. Finisce così 1-0, i rossoneri agganciano Verona e Parma al sesto posto e mettono nel mirino la Roma, mentre i granata rischiano ora di essere risucchiati nella lotta salvezza.

MILAN-TORINO 1-0 (1-0)

MILAN (4-4-1-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer (44′ pt Gabbia), Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic (43′ st Leao); Paquetá (23′ st Bonaventura); Ibrahimovic. In panchina: Begovic, A.Donnarumma, Musacchio, Laxalt, Brescianini, Saelemaekers, Maldini. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco (40′ st Aina); De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Edera (18′ st Zaza), Belotti, Berenguer (40′ st Millico). In panchina: Rosati, Ujkani, Djidji, Singo, Adopo, Baselli, Meite. Allenatore: Longo.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

RETE: Rebic al 24.

AMMONITI: Bennacer, Castillejo, Pioli, Edera, Rincon e Ansaldi.

ANGOLI: 10-5 per il Milan.

RECUPERO: 2′ e 3′.