Voglia di debutto ufficiale

Dopo avere apprezzato la regia di Bennacer nella partita contro il Brescia, il pubblico milanista spera di conoscere presto sul campo altri nuovi acquisti. Molto atteso Theo Hernandez fermato a fine luglio da un infortunio alla caviglia destra. Adesso il terzino sinistro francese sta ultimando il recupero e non vede l’ora di debuttare in una partita ufficiale con la maglia rossonera.

Potrà portare dinamicità in quel settore di campo dove da sue stagioni Ricardo Rodriguez offre un’interpretazione del ruolo votata al palleggio più che alla spinta: “Ora sto molto bene – dice Hernandez intervistato da Sport Mediaset – sto lavorando duro per tornare più forte di prima e per giocare prima possibile. Spero di essere già pronto per giocare la prossima settimana. Ma bisogna vedere se i dottori mi lasciano”. Il 21enne esterno acquistato dal Real Madrid vorrebbe essere in campo già a Verona dopo la pausa. Ma sembra difficile: oggi ha effettuato ancora un allenamento personalizzato. Potrebbe non bastare una settimana insieme al gruppo per esser già in campo dal primo minuto al Bentegodi.

Difesa del mercato giovane

Poi bisognerà vedere se Giampaolo vorrà rischiare un giocatore all’esordio nel derby in programma nella giornata successiva. Theo Hernandez scalpita: “Ho molta voglia di giocare il derby. E’ sicuro che lo vinceremo. Non conoscevo Giampaolo, ma è un grande allenatore e penso che farò cose molto belle con lui”. Il terzino francese difende il mercato rossonero fondato su promesse ancora non affermate: “Siamo acquisti giovani, ma buoni giovani. Bisogna provarci sul campo”.