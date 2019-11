Suso torna in gruppo

Pioli ritrova Suso in vista della trasferta di Torino con la Juventus in programma domenica sera. Una buona notizia per l’allenatore rossonero che deve andare alla ricerca di un’impresa complicatissima in casa dei bianconeri. Finora il Milan è uscito con le ossa rotte da tutti i confronti con le squadre di alta classifica: Inter, Roma e Lazio. Suso è stato costretto a saltare la partita con i biancocelesti a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati.

Oggi lo spagnolo è già tornato ad allenarsi in gruppo, quindi è recuperato per il posticipo con la Juventus. E’ stato proprio il numero 8 a sigillare l’unica vittoria della gestione Pioli con la splendida punizione che ha timbrato l’1-0 a San Siro contro la Spal. Il suo recupero era diventato ancora più fondamentale dopo l’infortunio del connazionale Castillejo nel corso del primo tempo con la Lazio. Privo dei due esterni offensivi spagnoli, Pioli ha inserito Rebic che, però, continua a fornire risposte deludenti. Non è ancora sicura invece la presenza di Musacchio all’Allianz Stadium. Il difensore argentino deve ancora smaltire al 100% il problema muscolare rimediato contro la Spal. Anche nel suo caso il recupero sembra abbastanza urgente perché il rendimento di Duarte non convince. Le condizioni di Musacchio saranno valutate giorno per giorno. Oggi a Milanello ha effettuato ancora un lavoro personalizzato. Quindi resta ancora in dubbio per la trasferta di Torino. Saranno decisivi i prossimi giorni.