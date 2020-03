MILANO – Una rivoluzione in un momento cruciale della stagione. Non c’è pace in casa Milan dove, alla vigilia della sfida a porte chiuse contro il Genoa, arrivano le voci del licenziamento di Zvominir Boban. Manca ancora l’ufficialità, ma secondo alcune fonti vicine al club, l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, avrebbe già consegnato la lettera di licenziamento per giusta causa allo Chief Football Officer rossonero. Al croato viene contestata l’intervista non autorizzata rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’ una settimana fa e ritenuta da Elliott troppo destabilizzante a livello societario per far finta di nulla.

Passaggio di consegne

Non è un caso, infatti, che questa mattina a Milanello ci sia solo Ivan Gazidis a presenziare alla rifinitura della squadra di Pioli, fatta a San Siro per abituarsi al silenzio di uno stadio vuoto. Per il secondo giorno consecutivo, invece, Boban, Maldini e Massara non sono stati a contatto con la squadra. E’ un vero passaggio di consegne tra le due anime del club. Si aspetta, infatti solo il comunicato dell’allontanamento di Boban che dovrebbe arrivare oggi o al massimo dopo la partita col Grifone. Più incerto il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara con l’ex bandiera rossonera che starebbe valutando il da farsi. Agli occhi della società la sua figura non è in discussione, ma l’attuale direttore tecnico non ha gradito la scelta fatta sull’amico Boban, da lui fortemente voluto per riportare il Milan ai fasti di un tempo. Ieri Gazidis aveva già incontrato Pioli a Milanello, informandolo delle nuove dinamiche societarie. Sul tecnico resta forte l’ombra di Rangnick.







