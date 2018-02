MILANO – Il Milan prova a salire sul treno Champions. Il successo di misura contro la Sampdoria non vale solo l’aggancio in classica ai blucerchiati, ma regala ai rossoneri il decimo risultato utile consecutivo tra campionato e coppe e, complice la brusca frenata di Inter e Lazio, li porta provvisoriamente a -7 dal quarto posto. Uno scenario forse impensabile fino a un paio di mesi fa, ma adesso è tutto un altro Milan. La squadra di Gattuso appare in totale fiducia, tonica e compatta come non mai e capace di risvegliare l’entusiasmo dei tifosi.



GATTUSO SCEGLIE MONTOLIVO – Le formazioni scelte dai due allenatori sono quelle annunciate alla vigilia. Gattuso, privo dell’infortunato Kalinic, punta su un Cutrone in forma strepitosa per guidare l’attacco. In mezzo Montolivo vince il ballottaggio con Locatelli, in difesa Calabria rientra dopo la squalifica. Giampaolo, invece, preferisce Murru a Strinic sulla sinistra e Ramirez a Caprari per supportare il tandem offensivo, composto da bomber Quagliarella e Zapata.



VIVIANO SALVA LA SAMP – Il Milan inizia con piglio deciso e comanda il gioco fin dalle prime battute. La catena di destra Calabria-Suso mette in forte apprensione la Sampdoria, che non riesce a trovare le adeguate contromisure. E’ proprio da quella parte che al 6’ Murru intercetta con un goffo tocco di mano il traversone di Calabria: Doveri indica il dischetto, ma Viviano indovina l’angolo e devia in corner il tiro dagli undici metri di Rodriguez.



COLPISCE BONAVENTURA – I rossoneri, però, non si demoralizzano e continuano a macinare gioco. Il Diavolo riesce a sfruttare il campo in tutta la sua ampiezza, anche se per sfondare dimostra di prediligere ancora la corsia destra. Al 14’ Suso apre per Calabria, sul cui cross si inserisce alla perfezione Bonaventura che, al volo, trafigge Viviano. I blucerchiati faticano a riorganizzarsi e, a parte un colpo di testa centrale di Zapata, non producono altro.



VAR PROTAGONISTA – Nel finale di tempo è il Var a diventare protagonista, quando un tocco di mano di Calabria non viene giudicato da rigore, suscitando molti dubbi, prima che uno dei replay a disposizione della squadra arbitrale sembri chiarire come il fallo sia avvenuto fuori area, situazione che non ammette il ricorso alla moviola. Al 44’, invece, il Var è determinante per decretare l’annullamento del gol di Bonucci, in evidente fuorigioco al momento della deviazione vincente sugli sviluppi di una punizione.



MILAN IN CONTROLLO – Il copione non cambia nella ripresa. La Sampdoria non riesce ad esprimere il suo calcio, imbrigliata alla perfezione da un Milan determinato e aggressivo. Le migliori occasioni sono ancora di marca rossonera. Al 52’ Calhanoglu conclude una percussione centrale con un tiro velenoso che si infrange sulla traversa, mentre al 59’ la volée di Suso da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta.



BRIVIDO NEL FINALE – I padroni di casa insistono e sfiorano il raddoppio prima con Calhanoglu, poi con Calabria: in entrambi i casi Viviano è reattivo. Dopo una partita dominata, il Milan rischia la beffa nel finale, quando Caprari calcia sul fondo da pochi passi sul traversone perfetto di Quagliarella. E’ un altro segnale di come il vento sia cambiato rispetto a quando i rossoneri pagavano a caro prezzo ogni minimo errore. La risalita prosegue. Per il momento il Milan si accontenta di essersi imposto in uno scontro diretto per l’Europa League, sarà poi il tempo a dire se il Diavolo – trasformato dalla cura Gattuso – potrà aspirare a qualcosa in più. Pensare in grande però non costa nulla.



MILAN-SAMPDORIA 1-0 (1-0)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo (41′ st Locatelli), Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (28′ st André Silva), Calhanoglu. In panchina: A.Donnarumma, Guarnone, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Cristian Zapata, José Mauri, Borini, Tsadjout. All. Gattuso.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto (9′ st Verre), Torreira, Linetty; Ramirez (27′ Kownacki); Quagliarella, Zapata (9′ st Caprari).In panchina: Krapikas, Tozzo, Andersen, Ercolano, Regini, Strinic, Alvarez, Capezzi, Tessiore. All. Giampaolo.

ARBITRO: Doveri di Roma.

RETI: 14’pt Bonaventura.

NOTE: serata fredda, terreno in discrete condizioni. In panchina il ct della Nazionale Luigi Di Biagio. Al 7’pt Viviano ha parato un rigore a Rodriguez. Ammoniti: Linetty, Ferrari, Verre. Angoli: 11-1 per il Milan. Recupero: 1′; 3′.