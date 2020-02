Partita inedita

Il Milan si prepara allo strano effetto di una partita a porte chiuse in casa. Ci pensa il capitano Alessio Romagnoli a raccontare le sensazioni della squadra a due giorni dalla sfida con i rossoblù in programma domenica a San Siro alle 12:30. Ad aggiungere stranezza a questa marcia di avvicinamento la decisione – presa anche da Torino, Atalanta e Inter – di annullare la classica conferenza stampa dell’allenatore alla vigilia a Milanello in applicazione delle ordinanze regionali per il contenimento del contagio del Coronavirus. Pioli parlerà solo a Milan Tv.

“Sarà una partita inedita per noi – dice Romagnoli a Milan Tv – sarà molto strano. Giocare una partita a porte chiuse a San Siro non è facile. Siamo abituati ogni domenica ad avere un pubblico molto caloroso e li ringraziamo per questo, sicuramente si farà sentire la loro mancanza. Sarà un motivo in più per fare una grande partita e per cercare di portare a casa i tre punti”. Per Romagnoli sarà la prima volta in assoluto di fronte a uno stadio deserto: “Non mi era mai capitato in carriera. Dovremo essere bravi a dare tutto quello che abbiamo, e se non basta anche di più, per portare a casa la partita. Bisogna solamente concentrarsi su quello che va fatto in campo”. Il capitano rossonero spera che questa sia l’unica partita senza pubblico: “La speranza è che giorno dopo giorno possa diminuire questa emergenza e si possa giocare già dalla prossima partita con tutti i tifosi al nostro fianco”.

Rimborsi ufficializzati

Intanto il Milan ha reso note le procedure per il rimborso dei biglietti della partita di domenica. I biglietti acquistati sul sito del Milan saranno annullati e l’importo sarà automaticamente ricaricato sulla carta di credito degli acquirenti. I tagliandi acquistati a Casa Milan saranno rimborsati in contanti agli sportelli della biglietteria della sede rossonera (massimo quattro biglietti rimborsati per ogni persona che si presenta). Stessa procedura per chi ha comprato i biglietti presso i punti vendita della rete Vivaticket e le filiali Banco BPM (vale lo stesso limite indicato prima per i quattro biglietti a persona).