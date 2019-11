Rinnovi in salita

La politica del contenimento del monte-stipendi, centrale nella strategia del Fondo Elliott per limitare i costi del Milan, ora deve fare i conti con l’ingresso in grande stile di Mino Raiola, il procuratore che più di tutti riesce a trasformare in oro i guadagni dei suoi assistiti. L’agente italo-olandese in pochi giorni ha raddoppiato la sua rappresentanza all’interno della rosa rossonera. Dopo l’uscita di scena di Ignazio Abate al termine della scorsa stagione, tra i componenti della scuderia Raiola a Milanello erano rimasti Gigio Donnarumma (oltre al fratello Antonio) e Bonaventura. Nel giro di un paio di settimane si sono aggiunti Romagnoli e Suso, che hanno lasciato i loro agenti per affidarsi a Raiola. Cambiamento sicuro per il difensore centrale. Molto probabile per l’esterno spagnolo che si è separato da Alessandro Lucci e potrebbe affidarsi proprio a Raiola.

E’ evidente che una scelta del genere ha soprattutto una spiegazione: cercare di strappare le migliori condizioni economiche possibili o, in caso di risposta negativa, individuare una destinazione alternativa prestigiosa. Così adesso sul tavolo dei dirigenti e di Elliott verrà calato un poker di rinnovi contrattuali. La scadenza di Donnarumma è molto ravvicinata: 2021. Significa che la questione dovrà essere risolta prima del termine della stagione, altrimenti il cartellino del giovane portiere finirebbe per deprezzarsi molto. Bonaventura sarà addirittura libero dopo il 30 giugno. Gli accordi di Romagnoli e Suso invece terminano nel 2022. Le richieste di Raiola non possono collimare con una strategia volta a calmierare gli ingaggi. Quindi la partita non si annuncia facile.

Per il Napoli già 55 mila biglietti venduti

Da Casa Milan spiegano che questi cambiamenti non sono determinanti. Ma di sicuro trattare con Raiola non è una passeggiata. Finora il club rossonero aveva temporeggiato sul rinnovo di Donnarumma. Ma questo affollamento di nuovi clienti del procuratore di Nocera Inferiore complica i piani. E il poker potrebbe diventare full con il ritorno a Milanello di Ibrahimovic, da ieri ufficialmente lontano dai Los Angeles Galaxy. Il centravanti svedese sta valutando le possibili offerte. Ma anche il Milan farà i suoi ragionamenti in base all’andamento delle prossime partite. La prima dopo la sosta delle nazionali, sabato 23 alle ore 18 contro il Napoli a San Siro, deve segnare un’inversione di tendenza dopo una serie di risultati pessimi. Il pubblico farà la sua parte. Sono già stati venduti 55 mila biglietti. Da domani inizierà la vendita dei tagliandi del terzo anello rosso.