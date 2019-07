Rafael Leao è atterrato nella tarda mattinata di oggi a Malpensa e domani sosterrà le visite mediche necessarie per diventare un giocatore del Milan. Il 20enne attaccante portoghese è arrivato con un volo proveniente da Lisbona e costerà al club rossonero circa 35 milioni: al Lille, come parziale contropartita tecnica, andrà il giovane Tiago Djalò, valutato 5 milioni. Nei prossimi giorni è atteso a Milano anche Leo Duarte. Il difensore brasiliano, 23 anni, ha postato su Twitter un messaggio di addio al Flamengo, che incasserà 11 milioni di euro. “Voglio ringraziare tutti – scrive Duarte – , tutti i giocatori, il Flamengo. Sono arrivato da bambino e vado via da uomo. È un momento di felicità e tristezza, sono stato molto felice qui e ho realizzato un sogno”.

Dalla Francia rimbalza infine l’ipotesi che la trattativa tra il Milan e il Monaco per André Silva potrebbe riaprirsi ad una cifra però inferiore ai 30 milioni pattuiti in precedenza. La cessione del portoghese potrebbe sbloccare l’arrivo di Angel Correa dall’Atletico Madrid.