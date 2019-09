Tutto fatto senza intoppi per Rebic a Milano, qualche ora di suspense in più per André Silva a Francoforte. Ma alla fine le due operazioni incrociate sono andate a buon fine. L’attaccante croato ha passato le visite mediche rilasciando le prime dichiarazioni di rito già da calciatore rossonero ai cronisti in attesa. Dalla Germania invece si era diffusa qualche preoccupazione sull’andamento finale della trattativa del centravanti portoghese con l’Eintracht. Una frenata che sembrava mettere a rischio la definizione dello scambio di prestiti tra Milan e club tedesco.

Voci su problemi alle visite mediche che rischiavano di riannodare il filo con la brusca interruzione del passaggio di André Silva al Monaco a luglio, l’ostacolo che ha rallentato l’acquisto di Correa da parte del Milan, operazione poi rimasta sullo sfondo per le settimane successive senza andare in porto. Ma il Milan ha subito escluso che l’attaccante portoghese avesse problemi fisici. E ha assicurato che le visite mediche erano andate a buon fine già nel primo pomeriggio. Infatti poco dopo è arrivata la prima immagine di Silva con la maglia dell’Eintracht per le prime foto ufficiali. Scogli superati. Rebic è un giocatore del Milan, André Silva cercherà riscatto in Bundesliga.