Il Milan deve ripartire dopo le due brucianti delusioni rappresentate dalla sconfitta nel derby e dal pareggio con la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia, due frenate arrivate entrambe come conseguenza di una rimonta subita. Stefano Pioli non rinuncia agli obiettivi ancora a disposizione. Ma ora chiede una reazione rapida, delimitando la possibilità di inseguire ancora traguardi significativi a un cambio di passo nei risultati delle prossime cinque giornate. E boccia la “Var a chiamata” proposta dalla Figc.“Se giochiamo con intensità possiamo ottenere risultati importanti, è quello che dobbiamo e possiamo fare. Quindici partite sono tante e mettono a disposizione punti preziosi, ma passano anche molto velocemente: non possiamo più perdere tempo. Da oggi alla sfida con la Roma passerà gran parte della stagione”.

“Bisogna mantenere altissima l’attenzione, non possiamo permetterci di fare un finale di campionato anonimo. La squadra non può permettersi un calo di concentrazione. Dobbiamo costruire qualcosa di importante per quest’anno e per il futuro”.

La infastidiscono le voci sul suo futuro al Milan, a rischio a fine stagione?

“So benissimo qual è il mio ruolo, siamo stati tutti bravissimi, io e i giocatori, a non farci distrarre dalle voci di mercato tra dicembre e gennaio e dovremo fare lo stesso fino a fine stagione, in un grande club come il Milan è normale che i rumor si rincorrano. Non sono preoccupato per il mio futuro e non ci sto neanche pensando, mi sento coinvolto nel presente”.

Le parole di Maldini le hanno fatto piacere?

“Avere la fiducia dei dirigenti è importante ma so che quella fiducia va conquistata giorno per giorno”.

La soddisfa la risposta della squadra dopo il passaggio al 4-2-3-1?

“L’arrivo di Ibra mi ha fatto pensare a nuove situazioni tattiche, a un cambio di sistema di gioco. Tutti i moduli sono buoni se si adattano le caratteristiche degli interpreti: ora si vede che la squadra sente positivamente certe posizioni, riesce essere pericolosa e tira in porta molto più degli avversari. Stiamo bene, veniamo da buone prestazioni che ci hanno lasciato sensazioni positive: dobbiamo sfruttarle anche domani contro il Torino”.

Ibrahimovic ci sarà? Sarebbe la terza partita in otto giorni per lo svedese.

“Zlatan non parla mai a caso e appena arrivato a Milanello mi aveva detto: ‘Mister, fidati’. Oggi si è allenato e mi ha confermato che sta bene”.

Dove avrebbe potuto essere il Milan, se lei fosse stato l’allenatore fin dalla scorsa estate e Ibrahimovic fosse arrivato ad agosto?

“Bella domanda ma è impossibile rispondere”.

Il Torino la preoccupa?

“Bisogna essere preparati, perché di fronte avremo una squadra con buoni valori tecnici e fisici che sarà molto determinata dopo il cambio di allenatore: in Coppa Italia abbiamo vinto soffrendo, ricordiamocelo, dovremo essere bravi ad approcciare la gara con l’atteggiamento delle ultime partite. Avevo chiesto una squadra con la faccia di Ibra, direi che ci siamo”.

La convince la proposta del “Var a chiamata” proposta dalla Figc?

“No, non mi piace. L’allenatore deve fare l’allenatore e l’arbitro deve fare l’arbitro. La tecnologia può aiutare gli arbitri ad arbitrare con più serenità, questa è una cosa che non ho visto nelle ultime situazioni, senza entrare negli episodi: ma è giusto che gli arbitri facciano gli arbitri e che gli allenatori accettino le decisioni con serenità”.