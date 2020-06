MILANO – Vietato “guardare oltre” per il Milan. Dopo i successi su Lecce e Roma, Stefano Pioli chiede infatti ai suoi uomini concentrazione massima per la trasferta contro la Spal, senza farsi distrarre dal calendario che prevede le sfide con Lazio, Juve e Napoli. “Sono vietati altri pensieri – rimarca il tecnico rossonero nella tradizionale conferenza stampa della vigilia -. Nel 2020 stiamo tenendo un ritmo di 2 punti a partita, un’ottima media per l’Europa, ma è difficile far previsioni perché non si è mai giocato così spesso e in questo periodo dell’anno. Dovremo affrontare la Spal con convinzione e concentrazione, arrivano da due sconfitte in cui potevano avere altri risultati perché hanno fatto buone prestazioni. Stiamo bene, ma il calcio è imprevedibile e imponderabile: dobbiamo tenere alta la concentrazione e la motivazione. Sono rimasto soddisfatto della vittoria con la Roma ma la classifica attuale non ci piace ancora”.





Pioli: “Ibra è un leone, può esserci con la Spal”

Salvo sorprese, anche Zlatan Ibrahimovic tornerà tra i convocati per la gara al ‘Paolo Mazza’. “Psicologicamente sta bene, risponde bene al lavoro – conferma il tecnico rossonero -. Lui è un leone, è spinto sempre da grandi motivazioni e grande determinazione. Ieri ha fatto un buon allenamento con i ritmi giusti, se farà lo stesso stasera e mi darà l’ok può essere convocato”. Pioli spende parole al miele anche per Calhanoglu e Rebic: “Hakan è un grande giocatore, lo sto stimolando per diventare un giocatore ancora più determinante. Ha tutto per fare bene, corre, ha qualità, secondo me è arrivato il momento per lui di diventare un top player – dice il timoniere del Milan -. Per me lui è un leader sia tecnico che morale. Non era invece facile prevedere un Rebic così decisivo, non era facile conquistarsi il ruolo e diventare così determinante. Ante non ha mai mollato, ha continuato a lavorare: questa è la mentalità giusta, sono molto felice della sua crescita. Ha continuato a lavorare con disponibilità e volontà ottenendo i risultati. E’ questa la mentalità di un giocatore che vuole avere delle ambizioni in un grande club. Saelemaekers? Ha ottime capacità, è un giocatore duttile e dinamico. Ha tecnica ma deve cercare di essere meno frenetico nelle giocate”.

“Futuro Donnarumma? Lo vedo qui, è felice”

Stimolato dalle domande dei cronisti, l’allenatore del Diavolo affronta pure il tema del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, in scadenza tra un anno. “Maldini ha già spiegato bene la volontà del club: io faccio l’allenatore e le scelte per il futuro le fa la società. Ma vedo Gigio molto sereno, determinato, concentrato: per l’atteggiamento che ha e per come è felice qui dentro, io lo vedo nel Milan – dice Pioli parlando del portiere della Nazionale -. Ha grandissime qualità, ricopre un ruolo essenziale per la squadra, deve darle sicurezza e spronarla. Non so se sia il portiere più forte al mondo, ma sicuramente è tra i due o tre migliori”.





“In campo ogni tre giorni: serve l’apporto di tutti”

Spazio poi alle scelte in vista del match con gli estensi. “È sempre importante schierare la formazione migliore, ma è molto importante anche la panchina; a maggior ragione adesso, in questo periodo, che ci sono cinque cambi a disposizione. Sarà normale fare dei cambi per gestire al meglio la rosa, finora abbiamo gestito bene le energie ma adesso cominceremo a giocare ogni tre giorni e alcune scelte cambieranno per schierare la squadra migliore: è impensabile che possano scendere in campo sempre gli stessi calciatori. Dobbiamo insistere su ciò che di buono abbiamo fatto dopo la ripresa del campionato. Abbiamo dimostrato di stare meglio del Lecce e della Roma – conclude Pioli – ma ora inizia il periodo difficile e servirà l’apporto di tutti”.







