Quella di domani sera a Firenze non sarà una partita come le altre per Stefano Pioli. L’allenatore emiliano torna per la prima volta al Franchi dopo le dimissioni dello scorso aprile. Per il tecnico del Milan è la prima volta contro la Fiorentina dopo quell’esperienza rimasta nella memoria di tutti per la tragedia di Davide Astori e il modo toccante con cui la squadra reagì a quel dramma. Ad aggiungere commozione a questo incrocio il fatto che adesso Pioli siede sulla panchina del Milan, la squadra nel cui settore giovanile è cresciuto Astori dopo gli inizi in provincia di Bergamo. Infatti Pioli parte proprio dal ricordo di Astori nella conferenza stampa a Milanello.“È normale non essere indifferente a Firenze per quello che ho vissuto. Dopo Davide siamo stati tutti partecipi di una situazione che abbiamo voluto trasformare in positività, sfruttando gli insegnamenti che ci aveva lasciato. Lui è dentro di me. Ho avuto l’onore di conoscerlo e credo sarebbe stato contento di sapere che sarei andato al Milan. Sono uscito migliorato da quella situazione, sia come persona che come tecnico. Non eravamo preparati, Davide ci ha aperto nuovi orizzonti. Sono sicuramente migliore adesso”.

“La Fiorentina è una squadra costruita bene, bisognerà giocare con attenzione. Ma noi stiamo e bene e abbiamo l’opportunità di dimostrarlo. La Fiorentina ci farà lavorare tanto. C’è una nuova proprietà, unita a più convinzione ed entusiasmo. Lo stadio di Firenze è aggressivo. Ci stiamo allenando molto bene, la prestazione dipenderà soltanto da noi stessi e abbiamo 14 partite per risalire in classifica, abbiamo fretta di migliorare e di sviluppare meglio alcune situazioni. Mi aspetto domani convinzione, fiducia e voglia di lavorare”.

Come stanno gli infortunati?

“Duarte, Krunic, Biglia e Kjaer non saranno convocati. Calhanoglu sta bene, ha avuto solo un piccolo problema. Musacchio? Non c’è stato alcun caso, se si fosse rifiutato davvero di entrare in campo non lo avrei convocato per Firenze. Così come non c’è stato alcuno scontro tra Ibrahimovic e Paquetà dopo la partita con il Torino”.

Continuano le voci di divergenze all’interno della società. Divergenze che riguarderebbero anche il nome del prossimo allenatore.

“Al momento non ci riguardano e non mi riguardano. Non abbiamo né il tempo né la necessità di sprecare energie per pensare al futuro. Per la squadra sono un punto di riferimento, questa è la cosa più importante. Nessun allenatore potrebbe essere riconfermato senza risultati: noi lavoriamo domenica dopo domenica per migliorare. È abbastanza normale parlare di futuro nel calcio, avete cominciato presto quest’anno… Ma noi dobbiamo rimanere concentrati sul presente cercando di ottenere il massimo”.

Si sta creando un buon spirito di squadra?

“Traspare la voglia di dare il massimo: bisogna uscire dal campo stremati. La passione è quella che ti fare le cose con più intensità ed attenzione. Dobbiamo dimostrare di essere degni di questo grande club”.

Quanto ha influito Ibrahimovic?

“È un grandissimo professionista. Mi dice: io faccio il giocatore e tu fai l’allenatore. C’è stima reciproca. È uno stimolo, un esempio di ambizione e di voglia di fare le cose alla perfezione. Nei cinque campionati europei siamo la squadra con la peggiore percentuale di occasioni sfruttate, il che vuol dire che con l’arrivo di Ibra la sua personalità ci può solo aiutare a migliorare in questo”.

La Champions è ancora un traguardo possibile?

“Dobbiamo vincere tantissime partite da qui alla fine, poi non possiamo sapere cosa faranno le nostre rivali. Dobbiamo fare molti più punti rispetto all’andata. Adesso è il momento di spingere”.