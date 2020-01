Dopo aver perfezionato le cessioni di Suso, Piatek e Ricardo Rodriguez (il terzino sinistro svizzero passa al Psv Eindhoven in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 6 milioni di euro) il Milan cerca gli ultimi rinforzi prima della chiusura del mercato di gennaio. È stata definito l’arrivo di Alexis Saelemaekers, 20 anni, belga, giocatore dell’Anderlecht. Saelemaekers può rappresentare un’alternativa a Castillejo nel ruolo di esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 di Pioli, un settore di campo dove mancano opzioni al di là del numero 7 spagnolo dopo la partenza di Suso.

Il calciatore belga arriverà in prestito oneroso a 3.5 milioni. Il riscatto è fissato a una cifra equivalente: la formula dovrebbe essere quella di un diritto che diventerà obbligo in caso di raggiungimento di determinate condizioni (uno schema sempre più utilizzato). Saelemaekers arriverà domani a Milano per il consueto iter che precede l’ufficialità: visite mediche e firma sul contratto. Torna d’attualità, dopo la cessione di Rodriguez, il nome del terzino sinistro del Wigan, Antonee Robinson, 22 anni, candidato al ruolo di vice-Hernandez in rossonero. Il Milan propone al club inglese un prestito in diritto di riscatto. Col passare delle ore diminuiscono le possibilità di trovare una sistemazione a Paquetà, l’unico del trio degli scontenti rimasto a Milanello.