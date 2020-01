Suso torna a casa

Il Milan saluta dei due suoi scontenti. Manca solo l’ufficialità, ma sono state sostanzialmente definite le cessioni di Piatek e Suso. Il centravanti polacco passa all’Hertha Berlino a titolo definitivo per circa 28 milioni di euro, una somma che consente al Milan di non realizzare una minusvalenze sull’acquisto effettuato appena un anno fa dal Genoa. Piatek ormai era ai margini del progetto tecnico rossonero, scalzato rapidamente da Ibrahimovic e finito alle spalle anche di Leao e Rebic nelle gerarchie dell’attacco di Pioli. Una situazione insopportabile per il numero 9 che vuole ancora giocarsi le sue chance per una convocazione con la Polonia ai prossimi Europei. Alla fine ha prevalso la destinazione Bundesliga rispetto alle sirene della Premier League (in Germania era stato cercato la scorsa estate dal Borussia Dortmund). All’Hertha Berlino il centravanti dovrebbe avere la garanzia di giocare. Presupposto indispensabile per chi vuole convincere il proprio Ct a chiamarlo a maggio.

Suso cercherà di uscire dalla crisi delle ultime settimane tornando a giocare nel suo Paese, per di più nella sua Andalusia (è nato a Cadice). Lo spagnolo passa al Siviglia dell’ex ds giallorosso Monchi. In questo caso la formula è quella del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto intorno a quota 20 milioni, che diventerà obbligo se la squadra andalusa si qualificherà in Champions League. Ancora in ballo la partenza di Ricardo Rodriguez. Resta in corsa il Psv Eindhoven.