Leao torna in vantaggio

Il Milan si avvicina alla partita di domenica all’Olimpico contro la Roma con due dubbi di formazione. Ballottaggio in difesa tra Conti e il rientrante Calabria, di nuovo disponibile dopo la squalifica scontata con il Lecce. E questione aperta in attacco tra Leao e Piatek. Al momento Pioli sembra orientato a riproporre lo stesso undici titolare che ha affrontato i salentini impressionando nel primo tempo, ma subendo la reazione dei giallorossi nella ripresa.

Leao è stato determinante nello scompaginare la difesa avversaria, ma non ha avuto abbastanza freddezza al tiro sotto porta. Piatek invece non ha perdonato alla prima occasione utile. Per questo motivo il polacco sembrava in risalita. Ma Pioli sta ancora riflettendo. Le risposte date da Leao sul piano del gioco sono state estremante confortanti. Stesso discorso per il ruolo di terzino destro che, nel modulo esibito contro il Lecce, diventa quasi un difensore centrale aggiunto per compensare la spinta forsennata di Theo Hernandez sulla fascia destra. Sembrava più adatto al compito Calabria che, pur essendo un laterale di spinta, ha caratteristiche più difensive rispetto a Conti. Ma anche in questo caso Pioli pare orientato a riproporre lo stesso giocatore schierato dal primo minuto contro la squadra di Liverani. Nessuna incertezza invece sugli altri nove elementi che scenderanno in campo all’Olimpico in una partita che profuma di derby per Pioli. A partire da Hernandez e Calhanoglu, protagonisti assoluti con il Lecce.