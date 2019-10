Sembra arrivata ai titoli di coda l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan col club al lavoro per trovare un sostituto. Nelle ultime ore si è raffreddata la pista che porta a Luciano Spalletti per le difficoltà nel risolvere il contratto in essere dell’allenatore con l’Inter. Il nome in pole position adesso è quella di Stefano Pioli che nelle ultime ore sarebbe già stato contattato dalla dirigenza rossonera. Il nome del tecnico emiliano era stato accostato anche alla Sampdoria, che ieri ha annunciato il divorzio con Eusebio Di Francesco, ora il club blucerchiato potrebbe optare per Giuseppe Iachini.

