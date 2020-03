L’attacco di Mirabelli

– Paolo Maldini entra a gamba tesa sull’ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli che aveva messo in dubbio le sue doti da dirigente sostenendo che “è come un medico che non ha fatto la scuola elementare”.

Mirabelli si era espresso così nei riguardi dell’ex capitano del Milan: “Aveva detto che in due anni avrebbe riportato il club ai fasti di un tempo e questo non è accaduto. Hanno cambiato Gattuso per Giampaolo che poi è stato mandato via. Maldini paga il non aver fatto nulla da quando ha smesso di giocare a calcio, non è del mestiere ma non è una critica, semplicemente un dato di fatto. Ricordiamoci che non basta essere stato un grande campione, perché per fare il dirigente devi conoscere i calciatori e le dinamiche di questo lavoro. Poi puoi anche sbagliare. Ma a Maldini andrebbe chiesto: ‘cosa hai fatto per diventare un dirigente?’ È come se un medico diventasse tale senza aver fatto la prima elementare. Questi sono i fatti, qualcuno magari non li dice per timore reverenziale verso un grandissimo campione. Potremmo dire che non avendo fatto la gavetta da dirigente, Maldini è come se si fosse ritrovato a fare il medico in uno degli ospedali più importanti al mondo senza aver frequentato le scuole elementari. Ovviamente questo non è possibile. Sarebbe come se io all’improvviso mi inventassi primario al San Raffaele”.

Maldini: “Fossi in lui non parlerei di istruzione scolastica”

In serata non si è fatta attendere, con una dichiarazione affidata all’ANSA, la replica del direttore tecnico del Milan: “A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica”, le parole di Maldini.