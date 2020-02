MILANO – La partita con il Torino ha regalato al Milan il ritorno alla vittoria, ma ha anche lasciato in eredità una serie di problemi fisici ad alcuni giocatori rossoneri. In particolare a Simon Kjaer, diventato in breve titolare del reparto difensivo a fianco di Romagnoli. Il centrale danese, uscito alla fine del primo tempo, ha rimediato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Ma si tratta di una lesione di “basso grado”, come ha accertato la risonanza magnetica effettuata questa mattina.

Pronto per il Genoa

Kjaer dovrebbe tornare a disposizione in 7-10 giorni. Quindi salterà sicuramente la trasferta di Firenze, ma potrebbe essere nuovamente in campo per la partita casalinga con il Genoa in programma il 1° marzo. Oggi hanno effettuato un lavoro personalizzato Calhanoglu, Musacchio e Biglia. Il turco ha saltato la partita con il Torino a causa di un fastidio muscolare. Il difensore argentino non è entrato in campo al posto di Kjaer dicendo di avere un dolore al polpaccio e alimentando un caso (poi raffreddato da Pioli) perché questa sembrava una scusa per non accettare una sostituzione poco gradita dopo essere finito tra le riserve dopo l’arrivo del danese. Biglia invece è in fase di recupero dopo l’infortunio muscolare rimediato a inizio gennaio. Le condizioni di questi tre giocatori saranno rivalutate domani. Ma c’è ottimismo sulla loro presenza a Firenze.

Anche Saelemaekers ko

Si ferma invece Saelemaekers. Il giocatore belga, acquistato a gennaio dall’Anderlecht, ha subito una botta unita a una distorsione alla caviglia sinistra. Domani sono in programma gli esami per capire meglio di cosa si tratta.







