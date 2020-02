MILANO – Il Milan è reduce da due delusioni brucianti: la doppia rimonta subita nel derby di ritorno in campionato e nella semifinale di andata di Coppa Italia. Con l’Inter è arrivata una sconfitta per 4-2, con la Juventus un pareggio che compromette il cammino verso la finale dell’Olimpico. Ma a Casa Milan, all’indomani dell’1-1 con i bianconeri, si preferisce sottolineare i segnali di crescita della squadra di Pioli. Anche gli scatti temperamentali di alcuni giocatori – qualche protesta eccessivamente plateale (Castillejo) o l’espulsione di Theo Hernandez – vengono considerati lo specchio di un gruppo che sta in campo con maggiore determinazione e vuole giocare alla pari e con carattere le partitissime.

Gli aggiustamenti di modulo

Intanto proseguono gli aggiustamenti tattici di Pioli. Il 4-4-2 è diventato 4-2-3-1 in modo da lasciare a Theo Hernandez il sostegno di Rebic sulla fascia sinistra, ma allo stesso tempo tenere il croato più vicino a Ibrahimovic. In fase difensiva dovrà essere Calhanoglu ad aiutare Rebic nella copertura del lato mancino del campo. Hernandez, che viene valutato in modo positivo nell’uno contro uno in copertura, invece sta lavorando al miglioramento degli automatismi di reparto con i compagni della linea difensiva, per ridurre gli squilibri dovuti alla sua spinta offensiva continua (ma viene messo in conto che il francese ha questo profilo calcistico e i benefici sono considerati superiori ai problemi).

Valeri “assolto”

Nessuna polemica sulle decisioni di Valeri. Il club rossonero prosegue sulla linea tracciata da Maldini al termine della partita. Con signorilità i dirigenti del Milan sottolineano che l’arbitro non ha influenzato l’andamento della partita. E riconoscono che gli episodi controversi della sfida sono stati su entrambi i fronti.

Donnarumma senza fretta

Intanto si avvicinano alcuni momenti chiave delle trattative contrattuali. Mino Raiola, dopo aver aperto al prolungamento dell’avventura di Ibrahimovic (“C’è un mezzo progetto, deciderà alla fine dell’anno cosa vuole fare da grande”), è stato più pungente sulla situazione di Donnarumma: “Il rinnovo? Niente è impossibile. Sto aspettando ancora le scuse dei tifosi milanisti. Gigio ha un obiettivo: cercare di entrare in Champions se possibile. È importante per lui e per il Milan. Non è il momento per parlare del rinnovo. Non vogliamo fare un polverone. Ha ancora un contratto di due anni, c’è tutto il tempo per valutare”. Anche il Milan non ha fretta. La questione non è in agenda a breve. Più urgente invece definire il futuro di Bonaventura in scadenza a fine stagione: “Può darsi che qualcuno del club voglia il rinnovo di Bonaventura e qualcuno non voglia farlo rinnovare – ha spiegato Raiola – Vediamo se riusciamo a mettere a posto le due parti”. A proposito di divisioni tra due anime societarie del Milan.







