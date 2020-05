Divorzio resta probabile

La quiete dopo la tempesta. Paolo Maldini si è recato a Milanello a osservare gli allenamenti individuali dei giocatori rossoneri. Il direttore tecnico ha voluto così lanciare un messaggio di vicinanza ai giocatori dopo il duro sfogo di lunedì nei confronti Ralf Rangnick, accusato di non essere rispettoso verso i professionisti che stanno cercando di finire la stagione al Milan.

Non è la prima volta che Maldini, guarito dopo aver contratto il Coronavirus a marzo (così come il figlio Daniel), si reca al centro sportivo rossonero dalla ripresa dei lavori dopo lo stop al campionato. Ieri la squadra non si era allenata: Pioli aveva concesso un giorno di riposo. La sensazione resta tuttavia di un divorzio alquanto probabile a fine stagione viste le bordate dell’ex capitano. Intanto il Milan ha annunciato di avere siglato un accordo con Skrill come Global Payments Partner. E’ il secondo sponsor che si unisce al Milan nel 2020 e altri entreranno nelle prossime settimane.

Ibrahimovic cita Jordan

“Bello guardare ‘The Last Dance’. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare”. Zlatan Ibrahimovic è rientrato lunedì sera in Italia senza parlare, ma bastano poche parole sui social, scritte dalla quarantena di Milanello, a scatenare voci sul suo futuro. La citazione a Micheal Jordan lascia infatti spazio alle più svariate interpretazioni: il messaggio non parrebbe rivolto a nessuno in particolare, ma alcuni tifosi nei commenti puntano il dito verso il club. Il sempre più probabile addio di Maldini e il possibile arrivo proprio di Rangnick in panchina (apprezza il calcio veloce e fatto da giocatori giovani) potrebbero risultare decisivi nelle scelte dello svedese che vuole incontrare Ivan Gazidis per capire i programmi della società. Non è il primo messaggio con cui Zlatan fa tremare il Milan. A marzo lo svedese aveva accolto il licenziamento di Boban con la frase: “Farlo con passione o non farlo affatto”. Dopo l’amichevole disputata con l’Hammarby aveva inoltre ammesso di “avere un contratto con il Milan” ma di non conoscere il futuro: “Vediamo come finirà e se finisce”. E giusto ieri Jasper Jansson, il ds del club svedese di cui Ibra è socio, aveva suggerito la possibilità di un trasferimento: “Credo chiuderà la carriera da noi”.