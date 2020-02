Il Milan non riesce a battere la Juventus a San Siro nella sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia. Finisce 1-1 con i rossoneri che vengono raggiunti al 91′ su calcio di rigore dopo il vantaggio di Rebic al 61‘. Né Pioli né Sarri fanno turnover per questa sfida ma i rossoneri sembrano rigenerati e sin dall’avvio appaiono più convinti e vogliosi di vincere la partita. La squadra di Pioli passa in vantaggio al 61′ e poi cerca di resistere fino al termine, in inferiorità numerica per l’espulsione di Theo Hernandez al 71′, ma il fallo di mano di Calabria, manda l’arbitro Valeri al Var che decide per il penalty che Ronaldo non sbaglia per l’1-1 finale che sa un po’ di beffa per il Milan molto critico sulla decisione del direttore di gara. Per la gara di ritorno Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti che saranno squalificati come Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

Fonte