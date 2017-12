(lapresse)

La squadra di Gattuso (out anche Storari, in porta il fratello di Donnarumma) si aggiudica il derby ai supplementari grazie a un gol del giovane attaccante e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Per i nerazzurri terzo ko consecutivo

di GIACOMO LUCHINI