Premiato dopo l’attesa

Detto, fatto. Il Milan si aspettava un riscatto di Rebic dopo quello di Leao, grazie all’arrivo di Ibrahimovic e al nuovo modulo 4-4-2, più funzionale al croato che così può muoversi da seconda punta, la sua collocazione preferita. L’ex attaccante dell’Eintracht ha risposto subito al meglio con la doppietta decisiva per la vittoria con l’Udinese.

Rebic può concedersi i primi sorrisi della sua esperienza rossonera. E ora spera di avere più spazio: “Penso di aver giocato bene l’ultima partita di campionato e anche quella di Coppa Italia. L’allenatore è convinto di poter contare su di me – dice il giocatore al quotidiano croato Sportkse Novosti – la professionalità del calcio richiede anche pazienza. È difficile aspettare, ma non si può fare altro. Ho fatto molti sacrifici in carriera per arrivare in un grande club come il Milan. Ora voglio lasciare un segno qui e fare qualcosa per cui sarò ricordato. Ho molto da fare al Milan prima di pensare a un eventuale ritorno a Francoforte”. Gli ultimi risultati inducono a un certo ottimismo dopo un avvio rovinoso: “La situazione non è certamente quella che ci aspettavamo prima dell’inizio della stagione, ma col passare del tempo le cose stanno lentamente migliorando. In questo mercato abbiamo preso giocatori esperti e di qualità che possono aiutarci molto: Ibrahimovic, Begovic, Kjaer. Ibrahimovic è uno dei migliori attaccanti nella storia del calcio. Ci sentiamo tutti meglio con lui. Ibra porta uno stato d’animo vincente nello spogliatoio”. Importante anche la presenza del connazionale Boban nella dirigenza: “Di solito parlo con Boban dopo la partita. È sempre lì per qualsiasi aiuto”.

La lista di Piatek

Non accenna invece a dare segni di riscossa Piatek. Il centravanti polacco, in rete in Coppa Italia con la Spal, non ha giocato nemmeno un minuto nelle ultime due partite di campionato. La sua cessione sembra sempre più vicina. Finora non è andato bene il periodo di prova per capire come l’ex Genoa avrebbe reagito all’innesto di Ibrahimovic. Gli altri attaccanti ne hanno beneficiato, il polacco no. Proseguono i sondaggi dalla Premier League. Anche il Manchester United sarebbe sulle tracce del numero 9 rossonero dopo l’infortunio di Rashford. Situazione simile a quella del Tottenham che ha chiesto informazione su Piatek dopo il ko di Kane. Nella lista degli interessati anche Aston Villa, Newcastle e Crystal Palace. Il Milan, però, vuole monetizzare il trasferimento con una vendita a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. Non si accontenta di formule meno sicure. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se scatterà la scintilla giusta con un club inglese.