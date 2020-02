Milan, il problema di gestire il vantaggio. E in società si pensa già alla prossima stagione

MILANO – Il pareggio di Firenze, che di fatto ha spento ogni già remota speranza di Champions League (l’Atalanta andrà a +12 se riuscirà a battere il Sassuolo nel recupero della partita casalinga rinviata per l’emergenza coronavirus), mette il Milan di fronte a tre mesi finali di stagione nei quali è già possibile programmare il futuro. Al netto della necessità di centrare la qualificazione all’Europa League e di inseguire ancora la finale di Coppa Italia, nonostante il pareggio interno nell’andata della semifinale con la Juventus.

Vantaggi ingestibili

Proprio la partita con i bianconeri è stata una delle tre gare sulle ultime quattro nella quale il Milan si è fatto riprendere senza riuscire a gestire il vantaggio (è successo anche con Inter, fino alla sconfitta per 4-2, e Fiorentina). Con i viola è successo addirittura in superiorità numerica. E con il Torino la squadra rossonera ha faticato tantissimo a difendere l’1-0. Questa incapacità di gestire il vantaggio è uno dei particolari che dà maggiormente fastidio a Ibrahimovic, come hanno dimostrato le sue uscite dal campo rabbuiate. Ed evidenzia un limite strutturale di questo Milan che non ha calciatori in grado di gestire le partite. Questione di caratteristiche tecniche, ma anche di esperienza. Questo è uno dei tasti sui quali si misura la distanza tra Gazidis, da una parte, Boban e Maldini dall’altra. I due ex calciatori milanisti, oggi dirigenti, hanno insistito fin dalla scorsa estate per l’acquisto di giocatori non solo giovani. E il mercato di gennaio con le buone risposte di Ibrahimovic e Kjaer potrebbe dare loro ragione.

Il tecnico Pioli e Zlatan Ibrahimovic

Vedute differenti

L’amministratore delegato, però, è convinto che non tutte le scelte sono state indovinate dai vertici dell’area tecnica negli ultimi mesi. Più in generale le due componenti dovrebbero confrontarsi in modo meno rigido. Ecco perché aleggia sempre il nome di Rangnick come futuro responsabile dell’area tecnica. Ma per ora i giochi sono ancora aperti. Con Rangnick ci sono stati solo alcuni contatti, ma non è stata presa alcuna decisione definitiva. Intanto oggi era previsto un giorno di riposo a Milanello. Ma alcuni calciatori si sono comunque presentati al centro sportivo di Carnago per recuperare dagli infortuni. Castillejo ha effettuato una seduta di massaggi per un problema agli adduttori. Donnarumma, uscito sabato sera nel corso della partita di Firenze, ha sostenuto terapie alla caviglia. Kjaer e Biglia hanno continuato con il lavoro individuale.







Fonte