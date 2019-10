Milan, il figlio di Boban contro Giampaolo: "È lui il problema"

MILANO – Non bastavano le acque agitate per l’inizio shock a causa delle 4 sconfitte dopo 6 giornate di campionato. A mettere benzina sul fuoco in casa Milan ci pensa anche il figlio di Boban, Rafael che, su Instagram, rispondendo ad alcuni tifosi, ha chiaramente puntato l’indice contro il tecnico Marco Giampaolo: “Qual è il motivo della crisi? Abbiamo giocatori di grande qualità, credo che il problema sia l’allenatore. Vedremo cosa succederà. Allegri? È un tecnico molto forte…”.

Le parole di Rafael Boban su Instagram contro Giampaolo

Visioni diverse tra Maldini e Boban

Una dichiarazione forte che, in parte, avvalorerebbe la voci circolate nelle ultime ore secondo cui ci sarebbero stati alcuni screzi all’interno della dirigenza rossonera. Zvonimir Boban avrebbe voluto subito rimpiazzare Giampaolo che, invece, sarebbe stato difeso a spada tratta dal dt Paolo Maldini che lo ha scelto e ingaggiato prima dell’ingresso di Boban in società. Tra i due, tra l’altro, ci sarebbe una divergenza di vedute anche sul progetto. Il direttore tecnico dà maggiore importanza alla valorizzazione dei giovani per creare le fondamenta per il futuro. Il croato, invece, vorrebbe un giusto mix di gioventù ed esperienza per ritornare subito in Europa.

Giampaolo a colloquio con Maldini e Massara

Oggi, intanto, Maldini e Massara sono rimasti a colloquio negli spogliatoi con Giampaolo e la squadra per circa mezz’ora. Assente Boban, rimasto negli uffici di Casa Milan. Giampaolo si è intrattenuto con i due dirigenti rossoneri anche dopo la seduta, pranzando nel centro sportivo di Milanello. Ogni decisione sul futuro del tecnico è congelata fino a sabato, quando il Milan scenderà in campo (ore 20.45) a Marassi contro il Genoa. Crescono intanto le quotazioni di Rudi Garcia, mentre Luciano Spalletti e Andriy Shevchenko hanno pubblicamente declinato l’ipotesi panchina. Resta viva anche l’opzione Gattuso bis, anche se l’ex allenatore e’ in lizza anche per la panchina del Genoa, in caso di esonero di Andreazzoli.

