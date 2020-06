Tornare a disposizione prima della fine di giugno era la sfida di Ibrahimovic. Potrebbe vincerla. A un mese dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio destro alla ripresa degli allenamenti a Milanello dopo la chiusura per pandemia, il centravanti svedese deciderà domattina con Pioli se andare in panchina contro la Roma a San Siro, nella partita di domenica pomeriggio. La sua sola presenza, alla prima partita del Milan al Meazza dopo la ripartenza (finora i rossoneri hanno giocato la semifinale di Coppa Italia con la Juventus, per la quale il centravanti sarebbe stato comunque squalificato, e la trasferta a Lecce in cui hanno maramaldeggiato su una difesa avversaria molto morbida), avrebbe un significato importante anche per i compagni, dato l’acclarato ruolo di leader del veterano. Che intanto è tornato ad allenarsi in gruppo, col corredo del consueto commento social alla foto che lo ritrae con i compagni, postata sul proprio profilo Instagram (“Dio e i suoi studenti”).

Rinnovo di due mesi