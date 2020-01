Ora tocca a Rebic

L’effetto Ibrahimovic si è subito fatto sentire su Leao. Uno dei motivi che hanno spinto il fondo Elliott a dare il via libera all’acquisto dello svedese è proprio questo: la speranza che l’arrivo del bomber di Malmoe riuscisse ad accelerare il processo di crescita dei giovani in rosa, a partire proprio da Leao. Le prime due presenze di Ibrahimovic stanno dimostrando che la scommessa era giusta.

Ora tocca a un altro giocatore, arrivato in estate, fare uno scatto dopo mesi deludenti: Rebic. In questo caso la situazione è differente: l’attaccante croato ha 26 anni ed è vicecampione del mondo in carica. Non è un ragazzo alle prime armi. L’ex Eintracht Francoforte, però, può trarre beneficio dal cambio di modulo propiziato dall’arrivo di Ibrahimovic. Con il 4-4-2 può muoversi nel ruolo più adatto di seconda punta, come succedeva all’Eintracht. Da questo punto di vista, le sostituzioni di Cagliari sono indicative: Rebic è entrato nel finale tornando a disputare qualche minuto dopo un mese e mezzo di totale lontananza dal campo. Piatek è rimasto in panchina dall’inizio al triplice fischio. Ed è la prima volta succede da quando è al Milan. Il polacco è in uscita. Il club rossonero vuole venderlo. La Premier League potrebbe essere la destinazione. Rebic invece può diventare una risorsa da sfruttare meglio nella seconda parte di stagione. Le prossime partite serviranno a valutare i miglioramenti del croato che ora è in condizione di giocarsi le sue opportunità nel ruolo ideale.

Voci su Boateng

Con la partenza di Piatek, però, non dovrebbe esserci un nuovo arrivo in attacco. Il reparto offensivo sarebbe ridotto all’osso, ma tra Milanello e Casa Milan considerano di avere di fatto due prime punte e due seconde punte: Ibrahimovic centravanti, Leao in grado di essere utilizzato sia da prima che da seconda punta, Rebic seconda punta in alternativa a Leao ora titolare inamovibile vista l’intesa con Ibrahimovic. Tra difesa e centrocampo il Milan acquisterà qualche rinforzo in caso di cessioni. In Germania parlano di un interesse rossonero per Jerome Boateng, ora al Bayern Monaco. Ma al momento il reparto dei centrali dovrebbe essere considerato coperto con l’arrivo di Kjaer, oltre ai titolari Mussacchio e Romagnoli, al giovane Gabbia, in attesa di Duarte infortunato. Al posto di Reina, ceduto all’Aston Villa, arriverà il canadese Begovic. La lista dei partenti è lunga soprattutto a centrocampo e sugli esterni offensivi. Quindi qualche movimento in entrata è ancora possibile.