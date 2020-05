Visualizza questo post su Instagram God iZ back and watches over you Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanibrahimovic) in data: 14 Mag 2020 alle ore 9:35 PDT

La quarantena di Zlatan Ibrahimovic è gà finita. Dopo appena 48 ore di isolamento obbligatorio trascorso per scelta a Mialnello, il centravanti del Milan ha ricevuto il via libera al ritorno a casa dalla Regione Lombardia. Per ottenerlo, si è sottoposto in due giorni a tutti i test medici, compreso il doppio tampone, che hanno certificato la sua negatività al coronavirus. Già venerdì potrebbe tornare ad allenarsi per sedute individuali nel centro sportivo del club. Intanto però ha ripreso possesso della sua casa milanese: certificandolo a mezzo social, quasi una tassa in questo periodo.

Nel pomeriggio infatti Ibrahimovic ha pubblicato un post in cui compare di spalle, affacciato al balcone che guarda la torre di Unicredit di piazza Gae Aulenti: una vista dominante, con messaggio che racconta come la pandemia non abbia scalfito l’autostima di Zlatan: “Dio è tornato e vi guarda dall’alto”.