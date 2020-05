Maxi multa in arrivo

– Guai in vista per Zlatan Ibrahimovic in Svezia. L’attaccante rossonero, rientro nella sua abitazione di Milano dopo l’isolamento a Milanello, nel periodo in cui il campionato italiano è stato costretto a fermarsi per il coronavirus, avrebbe guidato in patria la sua esclusiva Ferrari Monza SP2 che, però, risulterebbe non ancora immatricolata. A confermare tale indiscrezione l’agenzia di trasporto svedese.

Una bravata gli che costerà carissimo a Zlatan Ibrahimovic. Fermato dalle autorità locali, lo svedese avrebbe subito una maxi-multa. Poco male per uno che può permettersi una Ferrari nera decapottabile da oltre un milione e mezzo di euro. Di quella vettura ne esistono solo 500 modelli in tutto il mondo. Zlatan l’aveva comprata in occasione del suo 38° compleanno e ha deciso di movimentare la sua quarantena in patria facendosi un bel giretto, non del tutto indiscreto, visto che le foto di lui alla guida della sua Ferrari Monza SP2 hanno fatto il giro di tutti i quotidiani sportivi europei e non.