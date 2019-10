A fari spenti verso il debutto

Pioli si avvicina al debutto alla guida del Milan domenica sera a San Siro contro il Lecce. Decisivo partire con il piede giusto dopo l’accoglienza molto critica da parte dei tifosi rossoneri nei giorni dell’annuncio ufficiale da parte del club rossonero. I social non sono stati teneri, ma i tifosi stanno concedendo un’apertura di credito significativa al successore di Giampaolo: sono già 50.000 i tifosi attesi a San Siro per la partita con i salentini. Affluenza significativa per un posticipo serale nella seconda metà di ottobre.

Pioli potrebbe rilanciare Paquetà e sta studiando la formula giusta per l’attacco dove sarà chiamato a fare una scelta probabilmente tra Leao e Rebic perché difficilmente rinuncerà a Piatek al centro del tridente e Suso sulla destra. Pioli ha potuto avvicinarsi all’esordio quasi a fari spenti. Prima la pausa per le nazionali e poi una serie di fattori extra-calcistici hanno allontanato i riflettori da Milanello: le risposte di Berlusconi e Galliani a Gazidis sul rischio Serie D corso dal Milan, poi il bilancio in pesantissimo “rosso” oltre -140 milioni. Tutti fattori che hanno concentrato l’attenzione lontano dalla squadra. A questo proposito l’iniziale lettura dell’enorme passivo del bilancio 2018-19 come conseguenza di una “ripulitura” legata all’arrivo del nuovo ad Gazidis non trova molte conferme nelle poste del rendiconto. A differenza dell’esercizio precedente, relativo alla gestione di Yonghong Li e Fassone, non sono stati inseriti particolari accantonamenti futuri.

Rientro ritardato

La perdita è frutto soprattutto di un andamento negativo: meno ricavi commerciali, più spese per prestiti (Higuain su tutti) e acquisti di calciatori, assenza del ricco montepremi Champions ormai indispensabile per le grandi europee, plusvalenze ridotte all’osso e meno introiti da stadio per effetto di meno partite nelle coppe. Il vero accorgimento è stato quello di tenere margini di rientro in vista delle prossime stagioni quando il Milan potrebbe tornare sotto la lente Uefa e quindi diventerà più utile sparare cartucce contabili non utilizzate in questa annata. A partire dalla realizzazione di plusvalenze più consistenti che non state effettuate nel corso delle ultime due annate. Per questo Elliott è convinta di ridurre il passivo in corrispondenza al rientro nei paletti del fairplay finanziario.