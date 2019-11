MILANO – La strada è quella giusta, in fondo ci sono ancora 27 giornate e 81 punti a disposizione. Il mantra autoassolutorio di Casa Milan è di rifugiarsi nella statistica. Il difficile tentativo è di convincere i tifosi, ma soprattutto la squadra, battuta da tutte e 5 le candidate all’Europa affrontate finora (Inter, Torino, Fiorentina, Roma, Lazio) e alla prima giornata pure dall’Udinese, che dopo appena 11 giornate non sia già compromesso il campionato, cioè in pratica l’intera stagione, date l’assenza forzata dall’Europa e la scarsa probabilità di aggiustare tutto con la Coppa Italia. Proprio la statistica, però, è decisamente impietosa. E induce a riflessioni non più posticibabili. Il realismo si impone. La Champions è lontanissima.

Gattuso inascoltato

È sufficiente un semplice confronto con la classifica della scorsa serie A. Il Milan arrivò quinto, a un punto dall’agognata Champions, che Atalanta e Inter conquistarono soltanto all’ultima giornata: sarebbe bastato non perdere il derby del gol di Icardi all’ultimo soffio. Questo racconta la statistica. Ma dice anche che le sconfitte totali furono 8 in 38 giornate, mentre adesso sono già 6. Che nelle prime 11 partite del calendario, recupero col Genoa incluso, Gattuso sommò 21 punti, mentre adesso i punti sono 13. Che alla fine l’allenatore dell’allarme tecnico inascoltato (al punto da averlo spinto all’addio) ne fece 68, mentre l’attuale proiezione porta a quota 52. Che i gol segnati erano 21, mentre adesso sono solo 11. Che anche rispetto a quelli subiti la situazione non è migliorata (15 contro 14). E che nelle ultime 5 stagioni, per agguantare il fatidico quarto posto, è stato necessario vincere almeno 20 partite: le 18 della Fiorentina nel 2014-15 rappresentano un’eccezione. Tutto questo significa che il Milan, per tornare sul palcoscenico che non calca dal 2014 e che tra l’altro resta il punto di osservazione principale dell’Uefa per il fair-play finanziario, dovrebbe vincere più della metà delle gare che gli rimangono, a cominciare magari dalle due prossime, in casa della Juventus e a San Siro col Napoli di Ancelotti, nemico carissimo.

I nuovi non bastano, Duarte flop

Senza un’accelerazione nei risultati, al momento impensabile, la Champions per il Milan rimane dunque il solito tabù. Perfino per l’Europa League, il traguardo di consolazione, serve un cambio di passo. Contro la Lazio, sotto gli occhi di Gordon Singer, il contitolare del fondo Elliott che dagli investimenti nel calcio non sta certo avendo un grande ritorno di immagine, il Milan ha giocato un buon primo tempo, attaccando e controbattendo ogni assalto. Però nel secondo ha pagato l’offensivismo spinto, soprattutto quando Leao si è aggiunto a Piatek e agli arrembaggi di Hernandez. Così, anche se Krunic ha annullato Milinkovic-Savic poi sostituito e anche se Bennacer ha fatto discreta figura in palleggio, ancora una volta è emersa la complessiva differenza di livello contro una squadra dalla tecnica superiore, sintetizzata dalle giocate ispirate di Luis Alberto. Se Giampaolo riteneva prioritaria la fase difensiva e pareva refrattario all’utilizzo degli acquisti estivi finché non avessero assimilato i suoi schemi, Pioli ha sposato una tattica più spregiudicata e ha dato presto il via libera ai giocatori portati a Milanello dal mercato di Maldini e Boban: dopo la staffetta Paquetà-Leao, a inizio ripresa, li ha messi in campo tutti e 6 contemporaneamente. Ma non è servito.

Elliott costretto alle spese di gennaio

Il nuovo assetto ha messo a nudo i limiti del difensore brasiliano Duarte, l’anarchia dello spensierato Leao, la discontinuità di Rebic. Bennacer e Krunic promettono bene, però nelle fasi più difficili della partita possono ancora scontare l’inesperienza. Hernandez è il più pronto ed efficace, ma la sua inclinazione offensiva necessita di contrappesi tattici. In sostanza, il Milan a novembre è un cantiere, il che sarà anche fisiologico, ma non è troppo consentito da classifica e calendario. Per tentare di rientrare in zona Europa, ci sono solo due strade: fare punti contro Juventus e Napoli oppure programmare qualche aggiustamento sul mercato di gennaio, oggi più urgente delle priorità di Elliott sul nuovo stadio e della rottamazione del vecchio San Siro. Un anno fa, di questi tempi, dopo il trauma con la Juve proprio alla dodicesima giornata (rigore sbagliato ed espulsione) Higuain cominciava a manifestare la volontà di divorzio: fu necessario sostituirlo a gennaio e il prezzo fu alto, non solo oer i 35 milioni spesi per Piatek, in aggiunta alla stessa cifra per Paquetà. Ora il budget è inferiore, ma la classifica è peggiore. Qualcuno se ne andrà, anche se Krunic, che aveva manifestato alla stampa bosniaca l’idea di un prestito per giocare altrove, ha avvertito la fiducia di Pioli e della società, in particolare di Maldini, e anche se il sospirato ritorno di Caldara potrebbe aggiungere opzioni in difesa. È delicata la posizione di Kessié, retrocesso da punto fermo alla panchina. L’indispensabilità di Donnarumma è evidente, Suso ha lanciato segnali contrastanti.







