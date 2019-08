Altro incontro in sede

Dagli appuntamenti per la possibile cessione alla Roma alle riunioni per l’adeguamento del contratto. E’ cambiato in poche settimane l’orizzonte di Suso. Determinante la crescente fiducia di Giampaolo nei confronti della possibilità dello spagnolo di interpretare al meglio il ruolo di trequartista, fondamentale nel gioco dell’allenatore milanista.

Oggi pomeriggio Alessandro Lucci, agente di Suso, ha avuto un altro incontro con la dirigenza milanista. Resistono sempre le proposte di Fiorentina e Lione, ma ormai sembra sempre più remota la possibilità di una cessione del numero 8, al centro del progetto di Giampaolo. Quindi adesso la discussione può spostarsi su un altro argomento: l’adeguamento del contratto dell’ex di Genoa e Liverpool. Non tanto la scadenza che è fissata al 2022, quindi non così vicina. Più significativo il discorso relativo all’ingaggio ora collocato a 3 milioni. Suso potrebbe chiedere un ritocco verso l’alto. Resta valida invece l’opzione di Donnarumma in uscita verso il Psg. Altrimenti il Milan dovrebbe aprire anche questo fronte per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Impensabile non vendere il portiere senza prolungare la scadenza: tra un anno il suo valore sarebbe troppo basso.

Ultimi dettagli per Correa

Proseguono i contatti con il Lipsia interessato a Calhanoglu. Il centrocampista turco può partire. A Madrid intanto l’agente di Correa sta cercando di convincere l’Atletico ad abbassare la sua richiesta di 55 milioni per il trasferimento del suo assistito al Milan. Ultime limature prima di dare il via alla triangolazione tra Milan, Atletico e Valencia per muovere Correa, Rodrigo e André Silva.