“Grazie agli eroi che stanno combattendo il coronavirus”

– “Torneremo a giocare solo quando sarà garantita la massima sicurezza. La priorità è la salute di tutti”. Dalla sua abitazione di Milano, Ivan Gazidis invia un personale videomessaggio a tutta la comunità rossonera ribadendo le priorità del club in questo delicato momento: “Ciò che più importa e ci interessa è la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale e dei nostri tifosi. Torneremo ad allenarci e a giocare solo quando tutto sarà in sicurezza. Abbiamo comunque il dovere di guardare avanti e assicurarci che il Milan superi la crisi in modo sano e forte, su basi sicure”.

Nel suo discorso il CEO rossonero ricorda le iniziative messe in atto dal club e ringrazia tutte le persone che si stanno prodigando nell’assistenza dei cittadini italiani: “Non dobbiamo dimenticare gli eroi che in questi mesi stanno affrontando il coronavirus, come medici, infermieri, forze dell’ordine e gli addetti ai servizi essenziali”. Il club, nel frattempo, con una nota, conferma lo stop alle attività fino a data da destinarsi e ricorda ai propri tifosi, invitandoli a rispettare la disposizioni governative, di inoltrare le richieste per i rimborsi del biglietto di Milan-Genoa entro il 30 aprile.

Donati 30 tablet al Comune e beni di prima necessità agli abbonati over 65

Anche il Milan in questa emergenza sta facendo la sua parte. Beni di prima necessità e articoli sanitari, infatti, sono stati consegnati a domicilio ai circa 2000 abbonati over 65. Inoltre sono stati donati 30 tablet al Comune di Milano per gli studenti di elementari e medie che stanno studiando da casa per lo stop forzato alle lezioni. Due nuove iniziative di solidarietà che si aggiungono alla raccolta fondi da 600mila euro fatta per Areu e alla donazione di 100mila dollari della ‘Gordon and Jenny Singer Foundation’ al San Raffaele per l’acquisto di ventilatori polmonari.